Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Nachmittag an Boden

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 17'065 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie zog in der Spitze bis auf 352,00 CHF an. Bei 352,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 10'114 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 27.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 439,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 21,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 20.12.2024 auf bis zu 261,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 32,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,69 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Ypsomed am 21.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 27.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,34 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie rutscht ab: Ypsomed startet Bau seines zweiten Werks in Deutschland

Schwacher Handel: SPI gibt zum Handelsende nach

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag im Minus