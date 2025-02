Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Freitagnachmittag

Um 16:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 347,50 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 17'150 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 342,50 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 346,50 CHF. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 3'867 Aktien.

Am 27.09.2024 markierte das Papier bei 439,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2024 bei 261,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 33,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,73 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Ypsomed möglicherweise am 27.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,35 CHF je Aktie belaufen.

