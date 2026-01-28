Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
28.01.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 310,50 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 2,7 Prozent auf 310,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'093 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 309,00 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 319,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8'604 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Bei 441,50 CHF markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 29,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 291,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,04 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 2,20 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 13,16 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt
Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Vormittag südwärts (finanzen.ch)
|
22.01.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
15.01.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)