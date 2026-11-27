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27.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Freitagvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 433,00 CHF abwärts.
Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 433,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'860 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Ypsomed-Aktie ging bis auf 429,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 430,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 305 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Bei 447,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 3,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Mit Abgaben von 39,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 14,05 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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