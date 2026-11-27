Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 437,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'878 Punkten liegt. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 438,40 CHF zu. Bei 430,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'757 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 447,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 2,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit einem Kursverlust von 40,50 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,36 CHF je Ypsomed-Aktie.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,05 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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