|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
27.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Mittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Zuletzt stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 437,80 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 437,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'878 Punkten liegt. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 438,40 CHF zu. Bei 430,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'757 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 447,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 2,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit einem Kursverlust von 40,50 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,36 CHF je Ypsomed-Aktie.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,05 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Freitagvormittag (finanzen.ch)
|
26.11.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
26.11.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.