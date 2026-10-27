Ypsomed Aktie News: Ypsomed steigt am Vormittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 09:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'503 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Ypsomed-Aktie bis auf 392,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 387,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 890 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 7,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 32,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,40 CHF je Ypsomed-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,11 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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