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27.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 388,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. In der Spitze legte die Ypsomed-Aktie bis auf 392,00 CHF zu. Bei 387,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'465 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 32,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,40 CHF aus.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,11 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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