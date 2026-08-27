Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag billiger

Die Ypsomed-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 392,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'317 Punkten steht. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 392,60 CHF ein. Bei 400,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 257 Stück.

Bei einem Wert von 419,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 6,41 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 50,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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