Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag leichter

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 397,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'208 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 392,60 CHF. Bei 400,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 2'446 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Bei 419,50 CHF erreichte der Titel am 19.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 5,56 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,33 CHF aus.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,21 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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