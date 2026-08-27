Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag mit Kurseinbussen

Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 398,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'328 Punkten liegt. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 392,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 400,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'799 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 34,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,33 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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