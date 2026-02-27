Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Vormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 271,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 274,00 CHF. Bei 273,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'133 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,29 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 2,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 12,80 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

