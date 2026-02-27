Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
27.02.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Vormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 271,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 271,50 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'230 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 274,00 CHF. Bei 273,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'133 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 62,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 268,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,29 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 2,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 12,80 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt
Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Vormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
26.02.26
|Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Mittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
26.02.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ypsomed von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Minuszeichen in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
19.02.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ypsomed-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.02.26