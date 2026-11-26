Um 09:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 441,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie zog in der Spitze bis auf 441,20 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 440,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'656 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2026 auf bis zu 447,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 69,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,05 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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