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26.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Donnerstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Ypsomed. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 441,20 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 441,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'789 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie zog in der Spitze bis auf 441,20 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 440,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'656 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2026 auf bis zu 447,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,50 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 260,50 CHF am 02.03.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 69,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,36 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,05 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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