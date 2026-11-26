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26.11.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 436,00 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 436,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'835 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Ypsomed-Aktie bei 435,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 440,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'234 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 447,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 2,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,25 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,36 CHF aus.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,05 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Ypsomed am 26.11.2026
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