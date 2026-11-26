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26.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed kommt am Mittag kaum vom Fleck
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 438,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Ypsomed-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 438,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'801 Punkten liegt. Bei 441,20 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Ypsomed-Aktie bis auf 436,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 440,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'477 Ypsomed-Aktien.
Am 19.11.2026 erreichte der Anteilsschein mit 447,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 40,53 Prozent sinken.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,36 CHF ausgeschüttet werden.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,05 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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