Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 388,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'427 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 389,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 389,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 261 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,00 CHF) erklomm das Papier am 19.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 7,18 Prozent niedriger. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 32,86 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,80 CHF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 20,54 CHF im Jahr 2030 aus.

Redaktion finanzen.ch

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