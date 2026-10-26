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26.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag stärker
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 388,00 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 388,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'427 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 389,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 389,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 261 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (418,00 CHF) erklomm das Papier am 19.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 7,18 Prozent niedriger. Bei 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 32,86 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,80 CHF.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 20,54 CHF im Jahr 2030 aus.
Redaktion finanzen.ch
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