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26.10.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed legt am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 389,00 CHF zu.
Das Papier von Ypsomed legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 389,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'464 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Ypsomed-Aktie bisher bei 390,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 389,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'140 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Bei 418,00 CHF erreichte der Titel am 19.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 33,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,80 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Für das Jahr 2030 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 20,54 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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