Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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26.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Vormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 404,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 404,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'469 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 404,80 CHF aus. Bei 405,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 83 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 419,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.09.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,63 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,33 CHF.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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