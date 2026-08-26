Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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26.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochnachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 402,40 CHF nach.
Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 402,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'488 Punkten steht. In der Spitze fiel die Ypsomed-Aktie bis auf 400,80 CHF. Bei 405,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'213 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 419,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,25 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 35,26 Prozent wieder erreichen.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,33 CHF belaufen.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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