Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed

Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 404,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'508 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 400,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 405,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 558 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,58 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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