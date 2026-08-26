Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 404,40 CHF.
Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 404,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'508 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 400,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 405,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 558 Ypsomed-Aktien umgesetzt.
Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,58 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
26.08.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochnachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed (finanzen.ch)
|
26.08.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Vormittag ein (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
18.08.26
|SPI aktuell: SPI schwächelt zum Start des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.08.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ypsomed von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|SPI-Titel Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)