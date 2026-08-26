Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9388 0.1%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’608 0.3%  Bitcoin 63’398 -0.4%  Dollar 0.8053 0.0%  Öl 87.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Sunrise Communications138622040Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DKSH-Aktie: Konzern kauft Wirkstoffhändler in Thailand
MindMaze-Aktie: KTM-Mutter schreibt Verlust - sieht aber den Durchbruch nah
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
MindMaze-Aktie: Noch im Verlust, aber riesiges Potenzia
Goldpreis: Warten auf Rede von Fed-Chef Kevin Warsh
Suche...

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.08.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed

Ypsomed Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Ypsomed

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 404,40 CHF.

Ypsomed
401.15 CHF -1.81%
Kaufen Verkaufen

Die Ypsomed-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 404,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'508 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 400,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 405,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 558 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Am 19.09.2025 markierte das Papier bei 419,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Ypsomed-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,58 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,33 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ypsomed 4,40 CHF aus.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung

Ypsomed-Aktie in Rot: CEO sieht noch lange keinen globalen Konkurrenten aus China am Horizont

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten