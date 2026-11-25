Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 439,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 437,00 CHF aus. Bei 445,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 3'175 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 447,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 40,77 Prozent sinken.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,36 CHF je Aktie ausschütten.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 14,05 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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