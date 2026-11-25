Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 439,80 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'844 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 438,00 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 445,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'387 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.11.2026 bei 447,80 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,36 CHF ausgeschüttet werden.

In der Ypsomed-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 14,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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