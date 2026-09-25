Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 364,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'822 Punkten tendiert. Bei 364,00 CHF erreichte die Ypsomed-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 364,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 401 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,84 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,19 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 17,39 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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