Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag leichter

Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 356,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Ypsomed-Aktie bei 354,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 364,00 CHF. Zuletzt wechselten 8'502 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 17,15 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Mit Abgaben von 26,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,19 CHF belaufen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 17,39 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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