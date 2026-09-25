Ypsomed Aktie News: Ypsomed gibt am Mittag nach

Die Ypsomed-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 357,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'803 Punkten steht. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 355,80 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 364,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'913 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 27,03 Prozent sinken.

Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 CHF aus.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2029 auf 17,39 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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