Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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25.08.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed büsst am Dienstagvormittag ein
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Ypsomed-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 408,00 CHF abwärts.
Die Ypsomed-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 408,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'325 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Ypsomed-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 407,20 CHF aus. Bei 408,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 814 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.09.2025 bei 419,50 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,82 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 36,15 Prozent wieder erreichen.
Nach 4,40 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,33 CHF je Ypsomed-Aktie.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 13,21 CHF je Ypsomed-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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