Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 408,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 406,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 408,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'246 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (419,50 CHF) erklomm das Papier am 19.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 56,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,33 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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