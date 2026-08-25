Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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25.08.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 408,40 CHF.
Die Ypsomed-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 408,40 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'387 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 406,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 408,00 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5'246 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (419,50 CHF) erklomm das Papier am 19.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Ypsomed-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 56,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,33 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 13,21 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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