Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 411,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'373 Punkten notiert. Bei 411,40 CHF erreichte die Ypsomed-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 408,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'383 Ypsomed-Aktien.

Am 19.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 419,50 CHF an. Mit einem Zuwachs von 2,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,62 Prozent.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,33 CHF belaufen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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