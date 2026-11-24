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24.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Vormittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Das Papier von Ypsomed konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 438,60 CHF.
Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 438,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'764 Punkten notiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 438,60 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 437,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 1'065 Stück.
Am 19.11.2026 markierte das Papier bei 447,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 68,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,36 CHF aus.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 14,05 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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