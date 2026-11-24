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24.11.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Anleger schicken Ypsomed am Nachmittag ins Plus
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 443,00 CHF zu.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 443,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'728 Punkten tendiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 443,20 CHF zu. Bei 437,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'015 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Am 19.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 447,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 41,20 Prozent wieder erreichen.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,36 CHF.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 14,05 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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