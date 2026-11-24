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24.11.2026 12:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed steigt am Mittag
Die Aktie von Ypsomed zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 437,60 CHF.
Um 12:28 Uhr wies die Ypsomed-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 437,60 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 440,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 437,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'262 Ypsomed-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 447,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,33 Prozent. Bei einem Wert von 260,50 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 40,47 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,36 CHF belaufen.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,05 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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