Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 360,20 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 360,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 361,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 379 Ypsomed-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 13,83 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 38,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 CHF ausgeschüttet werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2029 17,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ypsomed von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet (AWP)
Analysen zu Ypsomed AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach SNB-Zinsentscheidung: SMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert seitwärts, während das deutsche Barometer nachgibt. Die Börsen in Asien entwickeln sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.