Ypsomed Aktie News: Ypsomed gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Um 09:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 360,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'731 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Ypsomed-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 361,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 358,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 379 Ypsomed-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 13,83 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Ypsomed-Aktie liegt somit 38,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Ypsomed-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,19 CHF ausgeschüttet werden.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2029 17,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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