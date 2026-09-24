Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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24.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagnachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Zuletzt stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 365,80 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 365,80 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'758 Punkten tendiert. Bei 368,00 CHF erreichte die Ypsomed-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'763 Ypsomed-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,27 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,79 Prozent.
Ypsomed-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 4,40 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,19 CHF aus.
Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2029 17,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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