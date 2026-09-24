Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittag auf grünem Terrain

Die Ypsomed-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 366,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 367,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 358,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'530 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 14,15 Prozent wieder erreichen. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 17,39 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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