Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’502 0.9%  SPI 17’468 0.9%  Dow 46’366 0.3%  DAX 22’622 -0.1%  Euro 0.9165 0.3%  EStoxx50 5’586 0.2%  Gold 4’418 - Bitcoin 55’475 -0.4%  Dollar 0.7909 0.6%  Öl 102.5 2.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sika41879292Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
VW-Aktie in Grün: Rückruf von über 90.000 E-Autos wegen Batterieproblemen
Palantir-Aktie im Minus: Britische Politik will FCA-Deal stoppen
USA mit Importverbot für ausländische Router: NETGEAR-Aktie mit massivem Kurssprung
Apollo Global-Aktie fällt: Liquiditätsbremse durch massive Rücknahmewelle ausgelost - Gundlach sieht "erste Risse"
JENOPTIK-Aktie in Rot: Dominic Dorfner wird neuer Vorstandschef
Suche...

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.03.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roter Tendenz

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Das Papier von Ypsomed gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 286,00 CHF abwärts.

Ypsomed
287.99 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 286,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'435 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 281,50 CHF. Mit einem Wert von 285,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 6'139 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 441,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 54,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 8,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 2,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,00 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie nimmt zu: Rückkauf abgeschlossen

Ypsomed-Aktie fester: Aktienrückkaufprogamm geplant

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten