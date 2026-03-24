Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 286,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 17'435 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bisher bei 281,50 CHF. Mit einem Wert von 285,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Ypsomed-Aktie belief sich zuletzt auf 6'139 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 441,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 54,37 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 260,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 8,92 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,97 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 2,20 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,00 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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