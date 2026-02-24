Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Die Ypsomed-Aktie kam im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 273,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'130 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 274,50 CHF aus. Die Ypsomed-Aktie sank bis auf 268,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 271,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'621 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 441,50 CHF erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 61,72 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2026 Kursverluste bis auf 268,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 1,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 2,20 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,12 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,11 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

