|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.11.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag mit Kursplus
Die Aktie von Ypsomed gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Ypsomed-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 436,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 438,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 434,40 CHF. Bisher wurden heute 468 Ypsomed-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2026 auf bis zu 447,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,52 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 40,36 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,36 CHF.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,05 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie hebt ab: Medizintechnikkonzern erhöht Prognose nach starkem Halbjahr
Ypsomed-Aktie fester: Partnerschaft mit Smartpatient
Ypsomed-Aktie tiefer: Zusammenarbeit mit Ten23 Health bei YpsoDose ausgebaut
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Montagvormittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
18.11.26
|SPI-Handel aktuell: SPI schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Handel in Zürich: Das macht der SPI aktuell (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Ypsomed AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.