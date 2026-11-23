Die Ypsomed-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 436,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'486 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Ypsomed-Aktie bei 438,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 434,40 CHF. Bisher wurden heute 468 Ypsomed-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.11.2026 auf bis zu 447,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,52 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.03.2026 (260,50 CHF). Mit einem Abschlag von mindestens 40,36 Prozent könnte die Ypsomed-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,36 CHF.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,05 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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