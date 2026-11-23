Die Aktionäre schickten das Papier von Ypsomed nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 435,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'676 Punkten tendiert. Die Ypsomed-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 439,20 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 434,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'859 Ypsomed-Aktien.

Bei 447,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,75 Prozent Plus fehlen der Ypsomed-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Mit Abgaben von 40,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,36 CHF.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,05 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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