Kaum Ausschläge verzeichnete die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 12:28 Uhr bei 434,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Ypsomed-Aktie bei 439,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die grössten Abgaben verzeichnete die Ypsomed-Aktie bis auf 430,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 434,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'340 Ypsomed-Aktien umgesetzt.

Bei 447,80 CHF erreichte der Titel am 19.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 2,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.03.2026 auf bis zu 260,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 66,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,36 CHF. Im Vorjahr erhielten Ypsomed-Aktionäre 4,40 CHF je Wertpapier.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 14,05 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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