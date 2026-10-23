Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 385,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'446 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Ypsomed-Aktie bis auf 385,40 CHF ein. Bei 387,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 230 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 418,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 8,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 48,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2026 wurde eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,34 CHF.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,06 CHF je Ypsomed-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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