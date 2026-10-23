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23.10.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagmittag mit Verlusten

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Freitagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 384,80 CHF.

Ypsomed
386.18 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr rutschte die Ypsomed-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 384,80 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'366 Punkten notiert. Der Kurs der Ypsomed-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 383,80 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 387,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 572 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,63 Prozent hinzugewinnen. Am 02.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 32,30 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2026 4,40 CHF an Ypsomed-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,34 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 13,06 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’949.45 8.90 S5B0BU
SMI-Kurs: 14’449.10 23.10.2026 12:20:38
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Long 13’537.85 13.86 SGBWIU
Long 12’957.91 8.98 SI7B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Ypsomed AG 384.80 -0.67% Ypsomed AG

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