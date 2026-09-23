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Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

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23.09.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Ypsomed gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 357,40 CHF.

Ypsomed
354.15 CHF -0.72%
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Die Ypsomed-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 357,40 CHF nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'860 Punkten steht. Im Tief verlor die Ypsomed-Aktie bis auf 357,40 CHF. Mit einem Wert von 357,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 187 Ypsomed-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 418,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Ypsomed-Aktie somit 14,50 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ypsomed-Aktie derzeit noch 27,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,19 CHF belaufen.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 13,06 CHF je Ypsomed-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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