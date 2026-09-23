Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'804 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 365,00 CHF. Bei 357,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 2'686 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Gewinne von 15,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 27,76 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 CHF belaufen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,06 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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