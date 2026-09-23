Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Zuletzt stieg die Ypsomed-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 360,60 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'804 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Ypsomed-Aktie bei 365,00 CHF. Bei 357,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Ypsomed-Aktien beläuft sich auf 2'686 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Gewinne von 15,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 260,50 CHF. Mit einem Kursverlust von 27,76 Prozent würde die Ypsomed-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,19 CHF belaufen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,06 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet
Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen
Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochvormittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
17.09.26
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ypsomed von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet (AWP)
Analysen zu Ypsomed AG
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel etwas fester -- DAX geht leichter in den Feierabend -- US-Börsen schliessen schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zog am Mittwoch leicht an, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien wiesen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.