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23.09.2026 12:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag mit Kursplus

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Mittwochmittag mit Kursplus

Die Aktie von Ypsomed zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 363,80 CHF zu.

Ypsomed
364.30 CHF 2.12%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für das Ypsomed-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 363,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'800 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 364,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 357,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'231 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 418,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 260,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,39 Prozent.

Nachdem Ypsomed seine Aktionäre 2026 mit 4,40 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,19 CHF je Aktie ausschütten.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Ypsomed ein EPS in Höhe von 13,06 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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