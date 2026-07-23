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23.07.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Ypsomed. Die Ypsomed-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 384,80 CHF.

Ypsomed
383.53 CHF -0.29%
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Die Ypsomed-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 384,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'864 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Ypsomed-Aktie bis auf 386,00 CHF. Bei 381,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 5'038 Ypsomed-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 441,50 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Ypsomed-Aktie 14,73 Prozent zulegen. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Ypsomed-Aktie 47,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,41 CHF.

Experten gehen davon aus, dass Ypsomed im Jahr 2027 13,19 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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