Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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22.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich
Die Aktie von Ypsomed gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 383,00 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'465 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 385,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 382,80 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 418,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 47,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,34 CHF.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,06 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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