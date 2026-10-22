Ypsomed Aktie News: Ypsomed zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die Ypsomed-Papiere um 09:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'465 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Ypsomed-Aktie sogar auf 385,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 382,80 CHF. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 348 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2026 auf bis zu 418,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.03.2026 bei 260,50 CHF. Derzeit notiert die Ypsomed-Aktie damit 47,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 4,40 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,34 CHF.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,06 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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