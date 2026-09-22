Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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22.09.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Dienstagvormittag höher
Die Aktie von Ypsomed gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ypsomed legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 352,00 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Ypsomed-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 352,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'762 Punkten tendiert. Bei 352,80 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 351,40 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 527 Stück gehandelt.
Am 19.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 418,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 18,75 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.03.2026 Kursverluste bis auf 260,50 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2026 4,40 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,15 CHF belaufen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Ypsomed einen Gewinn von 12,95 CHF je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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