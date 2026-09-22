Ypsomed Aktie News: Ypsomed verteuert sich am Dienstagnachmittag

Die Ypsomed-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 355,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Ypsomed-Aktie bis auf 358,00 CHF. Bei 351,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Ypsomed-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'845 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 418,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2026). Mit einem Zuwachs von 17,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 260,50 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ypsomed-Aktie 26,62 Prozent sinken.

Im Jahr 2026 erhielten Ypsomed-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,40 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,15 CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Ypsomed im Jahr 2027 12,95 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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