Ypsomed Aktie News: Ypsomed zieht am Mittag an

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 357,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 357,80 CHF markierte die Ypsomed-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'111 Ypsomed-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2026 bei 418,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Kursplus von 16,83 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 260,50 CHF. Dieser Wert wurde am 02.03.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,15 CHF. Im Vorjahr hatte Ypsomed 4,40 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Ypsomed-Aktie in Höhe von 12,95 CHF im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie von UBS-Abstufung deutlich belastet

Ypsomed-Aktie steigt: 14 neue Kundenprojekte im ersten Quartal gewonnen

Ypsomed-Aktie zieht letztlich kräftig an: Unternehmen verdoppelt Dividende nach Gewinnsprung