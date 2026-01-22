Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
22.01.2026 16:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 333,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 333,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 18'321 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 333,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'734 Ypsomed-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 291,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,04 CHF belaufen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,04 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie
Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen
Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt
Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt
Nachrichten zu Ypsomed AG
|
16:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Donnerstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
12:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed tendiert am Mittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Wert Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:29
|Ypsomed Aktie News: Ypsomed am Donnerstagvormittag stärker (finanzen.ch)
|
15.01.26
|SPI-Papier Ypsomed-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ypsomed-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in Zürich: SPI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
14.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen am Mittwochmittag zu (finanzen.ch)