Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’237 0.6%  SPI 18’322 0.6%  Dow 49’349 0.6%  DAX 24’788 0.9%  Euro 0.9282 -0.2%  EStoxx50 5’944 1.0%  Gold 4’845 0.3%  Bitcoin 70’284 -1.2%  Dollar 0.7913 -0.6%  Öl 64.0 -2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526
Top News
Mercedes Benz-Aktie freundlich: Fuso und Foxconn bringen Elektrobus-Hersteller in Japan an den Start
VW-Aktie steigt kräftig: Cashflow- und Liquiditätsprognosen deutlich übertroffen
Tesla-Aktie unter der Lupe: Die geplatzten Versprechen von CEO Musk - was 2025 nicht eingetreten ist
Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
Bayer-Aktie im Plus: FDA fördert Netzhaut-Zelltherapie
Suche...
Plus500 Depot

Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.01.2026 16:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Ypsomed Aktie News: Ypsomed macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ypsomed. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,8 Prozent auf 333,00 CHF zu.

Ypsomed
328.07 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Ypsomed zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 333,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 18'321 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Ypsomed-Aktie bei 333,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 3'734 Ypsomed-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 441,50 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,58 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 291,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Ypsomed-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,20 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,04 CHF belaufen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Ypsomed-Gewinn in Höhe von 13,04 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Ypsomed-Aktie

Ypsomed-Aktie steigt: Konzern beschleunigt klinische Studien mit neuen Lösungen

Ypsomed-Aktie höher: Umsatz im Halbjahr gesteigert - Ausblick bestätigt

Ypsomed-Aktie leichter: CEO und FDP-Nationalrat Michel wegen Ehrverletzungsdelikten angezeigt

Nachrichten zu Ypsomed AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten