Ypsomed Aktie 1939699 / CH0019396990
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21.10.2026 09:29:00
Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Mittwochvormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 377,20 CHF ab.
Um 09:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 377,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'368 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 377,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 377,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 23 Ypsomed-Aktien.
Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 30,94 Prozent wieder erreichen.
Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,34 CHF belaufen.
Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,06 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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