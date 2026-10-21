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21.10.2026 09:29:00

Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Mittwochvormittag

Ypsomed Aktie News: Ypsomed fällt am Mittwochvormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Ypsomed. Zuletzt fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 377,20 CHF ab.

Ypsomed
380.02 CHF 1.35%
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Um 09:28 Uhr fiel die Ypsomed-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 377,20 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'368 Punkten notiert. Die Ypsomed-Aktie gab in der Spitze bis auf 377,20 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 377,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 23 Ypsomed-Aktien.

Am 19.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 418,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Ypsomed-Aktie. Bei 260,50 CHF fiel das Papier am 02.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ypsomed-Aktie mit einem Verlust von 30,94 Prozent wieder erreichen.

Ypsomed-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 4,40 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,34 CHF belaufen.

Experten taxieren den Ypsomed-Gewinn für das Jahr 2027 auf 13,06 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’991.11 8.99 S03BFU
SMI-Kurs: 14’552.39 21.10.2026 17:31:36
Long 13’918.66 19.57 SMCOBU
Long 13’613.81 13.92 SIB66U
Long 13’022.67 8.94 S95BFU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Ypsomed AG 380.60 0.74% Ypsomed AG

Ypsomed am 21.10.2026

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